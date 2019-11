Virolainen raideyhtiö Operail vuokraa kalustoa johtaville metsäyhtiöille

Joonas Kuikka

Suomen raiteiden tavaraliikennemarkkinoille pyrkivä virolainen Operail tiedottaa aloittaneensa yhteistyön Suomen johtavien metsäyhtiöiden kanssa.

Operail vuokraa metsäteollisuuden yrityksille yhteensä 195 hakevaunua pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla. Yksi uusista kumppaneista on Metsä Group.

Operail kertoo luovuttaneensa Suomeen ensimmäiset 55 vaunua. Loput vaunut toimitetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

– Tavaravaunujen kysyntä jatkuu voimakkaana. Kyseinen yli 10 miljoonan euron investointi on osa pitkän aikavälin strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvattaa toimintaa Suomessa ja laajentaa raidekaluston vuokrausliiketoimintaamme, toteaa Operailin johtoryhmän jäsen Paul Lukka tiedotteessa.

Operail aikoo investoida Suomeen yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Operail on viime vuosina laajentunut ulkomaille nopeasti. Se on hankkinut puolentoista vuoden aikana 1 500 tavaraliikennevaunua, jotka on vuokrattu ulkomaalaisille asiakkaille. Yhteensä Operaililla on 3 500 vaunua.

Virolainen Operail pyrkii saamaan osuuden VR:n tavaraliikenteestä. Rautateiden tavaraliikenteen kilpailu Suomessa on ollut vapaata vuodesta 2007, mutta Operail on ensimmäinen suuryritys, joka hakee merkittävää markkinaosuutta.

Suomen raiteilla yleisimmät tavaralajit ovat metsäteollisuuden tuotteet ja puuraaka-aineet.

Operailin kuljetukset vuonna 2018 olivat 13,4 miljoonaa tonnia. Suomen raiteilla kulki Väyläviraston mukaan 38,5 miljoonaa tonnia vuonna 2017.