Turku kärjessä asuntojen vuokrien nousussa

Liisa Enkvist

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet suurissa kaupungeissa eniten Turussa, Vantaalla ja Kuopiossa.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitystä verrattiin vuoden 2015 tilanteeseen. Kaikkein eniten vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä vuokrat nousivat Vantaalla, mutta jos pääkaupunkiseutu asketaan yhteen, oli vuokrannousu suurin Turussa.

Kaupungeista vähiten vapaarahoitteiset vuokrat ovat nousseet Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja Kotkassa.

Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet 6,3 prosenttia ja muualla Suomessa 5,2 prosenttia. Vuoteen 2015 verrattuna vuokrat ovat nousseet lähes kaikkialla, mutta vuokrien vuosinousu on hidastunut viime vuosina eri puolilla maata.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa Helsingin keskivuokrataso on edelleen korkein koko maassa. Keskimääräinen vuokra on 20,5 euroa neliöltä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa Helsingissä keskimääräinen vuokraneliö maksoi hiukan yli 22 euroa neliöltä, Tampereella 15,8 euroa neliöltä ja Turussa 15 euroa neliöltä.

Koko maan keskimääräinen vuokra oli 14,8 euroa neliöltä. Halvinta asunnon vuokraaminen oli Oulussa, jossa vapaarahoitteeseen asuntoon pääsi kiinni 12,8 euron keskimääräisellä vuokralla.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta, joka perustuu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin ja yksityisten vuokrataloyhtiöiden tietoihin.

Vuokramarkkinoiden vilkkain aika ajoittuu kesään ja alkusyksyyn. Tuolloin hakijoita on eniten ja kilpailu vuokra-asunnoista kovinta. Vastaavasti talvikausi on vuokralaiselle asunnonvaihtamisen kannalta parasta aikaa. Kun hakijoita on vähemmän ja kilpailu asunnoista vähäisempää, vuokralaisella on paremmat edellytykset vaihtoehtojen vertailuun.

Sydäntalvella saattaa jopa kaikkein halutuimmilla alueilla olla hetkellisesti vuokralaisen markkinat. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokrapyynnöt joudutaan asettamaan hieman normaalia edullisemmiksi, kerrotaan vuokravälitysfirma Vuokraturvasta.

Vuokrien nousuun on myös tullut selkeämpiä paikkakuntakohtaisia eroja. Asunnot ovat suosittuja sijoituskohteita ja siksi vuokrien kehityksen seuraaminen on myös sijoitustoiminnan kannattavuuden kannalta entistäkin tärkeämpää, Vuokraturvasta muistutetaan.