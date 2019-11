Wärtsilä irtisanoo yt-neuvottelujensa tuloksena 92 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Irtisanottavat ovat pääasiassa ylempiä toimihenkilöitä. Irtisanomisista viisi kohdistuu Turkuun, 75 Vaasaan ja 12 Helsinkiin. Kokonaismäärästä 66 henkilöä on Energy-liiketoiminnosta ja 26 Marine-liiketoiminnosta sekä tukitoiminnoista.

Wärtsilän Suomen yhtiöitä ja toimipaikkoja koskevien yhteistoimintaneuvottelujen alussa vähennystarpeeksi ilmoitettiin enimmillään 200 työpaikkaa. Yt-neuvottelut olivat seurausta Wärtsilän tammikuussa julkaisemasta maailmanlaajuisesta sopeuttamisohjelmasta, jonka tavoitteena on turvata kannattavuus ja kilpailukyky mukauttamalla yhtiön liiketoimintoja ja resursseja.

– On henkilöstön kannalta erittäin raskasta, että jouduimme toistamiseen vuoden sisällä uudelleenarvioimaan organisaatiomme mitoitusta muuttuneeseen tilanteeseen nähden. Valitettavasti epävakaa maailmantalous ja geopoliittinen tilanne sekä energiapolitiikan epävarmuus keskeisillä uusmyyntimarkkinoillamme ovat heikentäneet tilauskertymää, joten toimintojen sopeuttaminen on välttämätöntä. Saimme alennettua alkuperäistä vähennystarvetta huomattavasti, mutta silti etenkin Vaasaan kohdistuvat henkilöstövaikutukset ovat suuret, koska merkittävä osa Energy-liiketoiminnon henkilöstöstä on Vaasassa, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki tiedotteessa.

Wärtsilä työllisti lokakuun lopussa Suomessa 3905 henkilöä, joista 3037 Vaasassa, 377 Turussa ja 491 Helsingissä.