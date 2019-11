Näin Venäjä ostaa Afrikkaa puolelleen ydintekniikalla – Egyptiin rakennetaan neljä Hanhikiven sisarvoimalaa

Jami Jokinen

Ydinvoimasta ja muusta ydintekniikasta näyttää tulevan Venäjän ulkopoliittinen kärki Afrikassa.

Jos Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimala tuntuu isolta hankkeelta, niin Venäjän valtionyhtiö Rosatomille se on vain yksi monista. Afrikassa yhtiö on aloittamassa ensi vuonna useamman samantyyppisen voimalan rakentamista yhteen paikkaan kunnianhimoisella aikataululla.

Egyptin El Dabaa -ydinvoimalaan luvataan pystyttää neljä reaktoria noin kymmenessä vuodessa. Reaktorityyppi on VVER-1200 3+, eli sama kuin Hanhikivelle voimalaa valmistelevalla Fennovoimalla.

Kompleksin toimittava Rosatom avustaa myös voimaloiden operoinnissa ja huolloissa kymmenen vuoden ajan sekä toimittaa polttoainetta koko käyttöiän ajan eli ainakin 60 vuotta. Egyptille koulutetaan lisäksi 2 000 ammattilaista Venäjällä.

Jättihanke on vasta Venäjän päänavaus Afrikassa, jossa sadat miljoonat ihmiset elävät edelleen ilman sähköä.

Elintasotavoite edellyttää lisää sähköä

Neljä Hanhikiven sisarlaitosta tarkoittaa 4,8 gigawattia sähkötehoa, mikä kattaa arvioiden mukaan peräti puolet Egyptin tulevasta energiantarpeesta. Kokonaisuus maksaa lähes 30 miljardia dollaria.

Ydinsähkön sanotaan synnyttävän peräti 50 000 uutta työpaikkaa.

– Väestö kasvaa, maa teollistuu ja kaupungistuu. Hallitus pyrkii parantamaan egyptiläisten elämänlaatua. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä ydinohjelmamme kehittämisessä, perustelee Egyptin ydinvoimaviranomaisen johtaja Amged El-Wakeel

Egypti ei ole tilanteensa kanssa yksin. Vaikka Afrikassa panostetaan mittavasti myös fossiiliseen ja uusiutuvaan energiaan, haetaan monessa maassa isoja loikkia erityisesti ydinvoimasta.

– Haluamme olla kehittynyt maa vuonna 2035 ja saavuttaa korkean elintason vuonna 2050. En ymmärrä, miten voimme välttyä ydinenergian käyttämiseltä, sanoo Ruandan infrastruktuuriministeri Claver Gatete.

Tähän rakoon Venäjä panostaa nyt paljon.

Ydinala avaa pääsyn esimerkiksi kaivosalalle

Venäjä järjesti viime viikolla Sotshissa jättimäisen Venäjä-Afrikka-talousfoorumin ja huippukokouksen. Foorumia pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä tai tallenteina verkon kautta.

Putin sanoo Afrikkaa yhdeksi maan ulkopolitiikan prioriteetiksi. Neuvostoliiton ja Afrikan maiden välinen yhteistyö oli tiivistä kylmän sodan aikana, ja Venäjä tavoittelee suhteiden uudelleenlämmitystä laajalla rintamalla.

Ydinala on Venäjän Afrikka-suunnitelmissa monella tapaa avainasemassa. Yhteistyötä on ollut jossakin muodossa jo vuosikymmeniä. Venäjä on toimittanut esimerkiksi Etelä-Afrikkaan rikastettua uraania jo 1990-luvulta saakka.

– Viime vuosina pitkäaikainen työ on saanut uutta puhtia, sanoi Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev talousfoorumissa.

Energian roolia korosti myös presidentti Vladimir Putin huippukokouksen päätteeksi pitämässään puheessa.

Hänen mukaansa mukaan Venäjän Afrikan-kauppa kasvoi viime vuonna peräti 17 prosenttia ja ylitti jo 20 miljardin dollarin rajan. Odotukset ovat vähintään kaksinkertaisia.

Ydinvoimahankkeilla luvut nousevat korkeiksi monia muita hankkeita nopeammin.

Lisäksi ala avaa Venäjälle pääsyn energiateollisuuden lisäksi monille muille taloudellisesti ja strategisesti merkittäville alueille. Ydinvoimasta halutaan tehoa esimerkiksi kaivosteollisuuteen teräksestä aina timanttien louhintaan ja harvinaisiin, akku- ja elektroniikkateollisuuden kaipaamiin metalleihin.

Ydinkerhoa laajennetaan aktiivisesti

Rosatomin kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaava apulaisjohtaja Kirill Komarov sanoo, että jyrkän taloudellisen kasvun kynnyksellä oleva Afrikka on jo nyt yksi yhtiön tärkeimmistä vientialueista.

– Afrikan valtiot ovat tietoisia hyödyistä, joita saa kuulumisesta ydinkerhoon, Komarov väittää foorumia pohjustaneessa kirjoituksessaan.

Egyptin lisäksi neljää ydinvoimalaa koskeva sopimus on solmittu Nigerian kanssa, ja jonkinasteisia ydinalan yhteistyösopimuksia on paljon.

– Toimimme aktiivisesti esimerkiksi Ghanassa, Sambiassa, Keniassa, Nigeriassa, Kongossa, Ruandassa, Tansaniassa, Ugandassa, Egyptissä, Algeriassa ja Sudanissa, Komorov listasi lokakuun puolivälissä.

Lista on sittemmin vielä pidentynyt, sillä tuoreimmat sopimukset allekirjoitettiin viime viikon huippukokouksessa. Komarovin mukaan yhteistyötä on nyt jo 20 maassa.

Velat anteeksi, sitten ydinsopimus

Ydinalan Afrikan-valloitus ei rajoitu vain sähköntuotantoon.

– Ydinenergia ei koskaan tule yksin, Komarov huomauttaa.

Venäjä näyttää mielellään tarjoavansa lähestymistapaa, jossa liikkeelle lähdetään monimuotoisesta ydinteknologian keskuksesta.

Tutkimusreaktorin ohella kompleksiin tulevat toiminnot säteilyn lääketieteelliseen käyttöön sekä elintarvikkeiden säteilysterilointiin. Esimerkiksi Sambiassa kyseessä on ensimmäinen sairaala, jossa voidaan antaa isotooppihoitoa syöpään.

Keskus on rakenteilla muun muassa Sambiaan, ja viime viikolla allekirjoitettiin sopimukset vastaavasta yhteistyöstä Ruandassa ja Etiopiassa. Venäjä pohjusti Etiopia-sopimusta mitätöimällä maan 160 miljoonan dollarin velat.

– Tällainen keskus on usein ensimmäinen vaihe matkalla "isoon ydinliigaan", Komarov sanoo.

"Kelluva voimala on ideaaliratkaisu"

Venäjän valtionyhtiö kehuu olevansa ainoa yhtiö maailmassa, joka voi toimittaa kehittyville valtioille tukea koko ydinalalle.

Afrikassa toimii esimerkiksi Rosatomin Kanadasta ostama uraaniyhtiö Uranium One. Se suunnittelee uraanikaivostoimintaa muun muassa Namibian ja Tansanian valtiollisten kaivosyhtiöiden kanssa.

– Meillä on kaikki tarvittava, joka auttaa (maita) tekemään teknisen ja taloudellisen loikan, Komarov kehuu.

Liikkeelle lähdetään usein nollasta.

Erityisesti puutteellinen sähkönjakeluverkko asettaa monissa maissa rajoituksia täysikokoisille ydinvoimaloille. Vaikka Venäjä tarjoaa kaupallista apuaan myös infrastruktuurin rakentamiseen, on tie pitkä ja hidas.

Tässä kuvaan astuu pilottilaitos Akademik Lomonosov.

Se on kelluva, ydinjäänmurtajien reaktorityyppiin perustuva ydinvoimala. Pietarissa ja Murmanskissa rakennettu laitos hinattiin syksyllä Koillis-Venäjän eristyneeseen kaivoskaupunki Pevekiin.

Laitostyypillä tähdätään kuitenkin erityisesti vientiin, ja siksi sitä esiteltiin poikkeuksellisen aktiivisesti ulkomaiselle medialle.

– Kelluva ydinvoimala on ideaaliratkaisu eristyneille alueille. Sellaisia on myös Afrikan mantereella, Komarov huomauttaa.

Stipendillä ydinkoulutukseen Venäjälle

Fyysisen rakentamisen ohella Afrikassa tarvitaan insinöörejä ja ydinfyysikoita, operaattoreita, säteilyviranomaisia ja koko ydinalaan liittyvä lainsäädäntö.

Venäjä myy tietotaitoa siihenkin.

– Olemme auttaneet joka kolmatta Afrikan maata luomaan alan sääntelyn, osassa luvitusjärjestelmään asti, Likhachev sanoo.

Koulutusvienti toteutuu sekä paikan päällä että Venäjällä, jossa valtio on myöntänyt viiden vuoden ajan stipendejä ulkomailta tuleville ydintekniikan opiskelijoille.

Rosatomin mukaan sen pyynnöstä iso osa stipendeistä jyvitetään nyt suoraan afrikkalaisopiskelijoille. Yhtiö laskee, että heitä on Venäjällä tälläkin hetkellä satoja.

Kiina on jäänyt kakkoseksi

Venäjä vie Afrikkaan myös rahaa.

Esimerkiksi El Dabaa -voimala rahoitetaan Venäjän Egyptille myöntämällä, 85 prosenttia hankkeesta kattavalla lainalla. Sen takaisinmaksuaika on pari vuosikymmentä.

Ydinala onkin paitsi vientibisnestä, myös osa suurvaltapolitiikkaa. Venäjä hamuaa lisää vaikutusvaltaa Afrikassa, ja rahoitusjärjestelyt sekä riippuvuus venäläistekniikasta ja polttoainetoimituksista lisäävät mahdollisuuksia siihen.

Väitteet ovat tosin tuttuja Suomessakin.

Fennovoimassa Rosatom on vähemmistöosakas, mutta Afrikassa yhtiö voi jäädä myös operoimaan voimaloita enemmistöosakkaana. Näin on jo tehty esimerkiksi Euroopan puolella Turkissa.

"Voisimme tehdä kuin Eurooppa"

Afrikan maille kyse on sen sijaan perustavaa laatua olevista kysymyksistä, muistuttaa Sambian ydinvoimayhtiö Zamatomin johtaja Roland Msiska,

– Meillä oli hyvin vakava kuivuus kahtena peräkkäisenä vuonna. Ensin se laski talouskasvumme seitsemästä kolmeen ja sitten kolmesta puoleen prosenttiin.

Syynä oli maan riippuvuus vesivoimasta. Energiapalettia oli pakko laajentaa, ja Msiskan mukaan ydinvoimaan päädyttiin muun muassa ilmastosyistä.

– Voisimme myös tehdä kuin Eurooppa: käyttää hiiltämme ja lämmittää planeettaa päästäksemme samalle elintasolle.

Msiska sanoo, että ydinvoiman avulla Sambia pääsee vihdoin kiinni esimerkiksi robotiikkaan, digitaalisuuteen ja tekoälyyn. Ydintekniikasta toivotaan silti apua perinteisempiinkin pulmiin.

– Tuotamme paljon mangoja, mutta liian korkean kuitupitoisuuden vuoksi emme saa myytyä niitä ulkomaille. Ydintekniikalla kuitupitoisuutta saadaan laskettua.

Lähteet: summitafrica.ru, roscongress.org (käytetty venäjä-englanti -simultaanitulkkausta), kremlin.ru, dw.com, The Guardian, Egypt Today, rosatom.ru