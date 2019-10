Energiateollisuus: Tuulivoima kiri kivihiilen ohi sähköntuotannossa

Tuulivoima on kirinyt kivihiilen ohi sähkön energialähteenä pysyvästi, Energiateollisuus ry kertoo. Tuulivoiman osuus on ollut hiiltä korkeampi viime talvesta lähtien. Turpeen tuuli ohitti sähkön energialähteenä jo vuonna 2016.

Energiateollisuuden mukaan päästökauppa on vähentänyt hiilen käyttöä. Kuluneen kahden vuoden aikana päästöoikeuksien hinta on noussut viisinkertaiseksi. Samaan aikaan tuulivoiman volyymi on kasvanut, koska rakentamisesta on tullut taloudellisesti kannattavaa ilman tukia.

– Arviomme mukaan tapahtunut muutos on pysyvä, ja trendi on jo pitkään suosinut tuulivoiman osuuden kasvua. Energiayhtiöiden toimet ovat jo pitkään vähentäneet hiilen käyttöä. Voimalaitoksia on suljettu ja niiden energialähteitä vaihdettu. Hiilen käyttö on kuluvalla vuosikymmenellä jo puolittunut, toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo Energiateollisuuden tiedotteessa.

Energiateollisuus ry on sitoutunut puolittamaan energiatuotannon päästöt nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Sähköstä on jo yli 80 prosenttia päästötöntä. Myös lämmöntuotannossa päästöt ovat vähentyneet.