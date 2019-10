Virolainen Operail aloittaa rautatiekuljetukset Suomessa – liikennealueeksi tulee koko maa

Ilari Tapio

Viron valtion sataprosenttisesti omistama, kansainvälisillä kuljetusmarkkinoilla toimiva Operail aloittaa rautatiekuljetukset Suomessa. Yhtiö on perustanut tytäryhtiön Suomeen ja sijoittaa 50 miljoonaa euroa kuljetusten aloittamiseen.

– Veturit on jo tilattu, mutta niiden tarkka määrä ja muut yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin, kertoo Operailin Suomen toimintojen johtajaksi syyskuun alussa nimitetty Ilkka Seppänen.

– Raideleveyden vuoksi kalustohankintoihin liittyy erityispiirteitä. Tilatut veturit pitää modifioida Suomeen sopiviksi, mikä lisää hieman kustannuksia ja aikajännettä.

Operail ei liikennöi ainoastaan pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Suomessa. Ilkka Seppäsen mukaan liikennöintialueeksi tulee koko maa.

– Etenemisaikataulu on vielä auki, sillä toimiala on tarkasti säädelty. Edessä on pitkät lupaprosessit, Seppänen muistuttaa.

– Kilpailemme joka tapauksessa etupäässä laadulla ja luotettavuudella. Hinnoittelu on sitten omiin kustannuksiin pohjautuvaa,

Matkustajaliikenteeseen laajentamista Operail ei ainakaan toistaiseksi suunnittele.

– Nyt on päätetty keskittyä tavaraliikenteeseen, Seppänen korostaa.

Ilkka Seppäsellä on pitkä kokemus rautatielogistiikasta. Hän on uransa aikana muun muassa johtanut myyntiä, palvelutuotantoa ja turvallisuutta sekä ollut VR Transpointin johtoryhmän jäsen.

Operail-konsernin johtoryhmän jäsenen Paul Lukan mukaan uusien palveluiden, tuotteiden ja markkinoiden löytäminen on yhtiölle elintärkeää.

– Olemme jo monipuolistaneet palveluita ja markkinoita viime vuosien aikana. Uudet liiketoiminnat ovat parantaneet konsernin tuloksia ja jatkamme kasvu-uralla myös lähivuosina. Suomeen laajentuminen on osa yhtiön pitkän aikavälin strategiaa, Luka toteaa yhtiön tiedotteessa.

Hänen mukaansa Operail on valmistellut Suomen markkinoille tuloa vuoden ajan.