Suomalaisnuorten asp-tilien varat kahdeksankertaistuneet

Jenni Honkanen

Nuorille asuntosäästäjille suunnattujen asp-tilien lukumäärä on kasvanut kuusinkertaiseksi kuluneen vuosikymmenen aikana, käy ilmi Finanssiala ry:n koostamista tilastoista. Vuoden 2009 noin 24 000 tilistä määrä on noussut 153 000:een. Samalla talletusten määrä on kahdeksankertaistunut 1,1 miljardiin euroon.

Asp on vanha järjestelmä, joka on tällä vuosikymmenellä kääntynyt uudelleen nousuun siihen tehtyjen muutosten vuoksi. Yksi kasvun selitys on ikärajojen venyttäminen molemmista päistä, mikä on tuonut lisää potentiaalisia asiakkaita asp-järjestelmän piiriin. Vuonna 2014 asp-tilien yläikäraja nousi 30 vuodesta 39 vuoteen ja vuonna 2016 alaikärajaa pudotettiin 18 vuodesta 15 vuoteen.

Alaikäisten keskuudessa tilille säästäminen on kuitenkin marginaalista, sillä alle 18-vuotias saa säästää asp-tilille vain omalla työllään hankkimiaan rahoja.

– Muun muassa tämän rajoituksen takia 15–17-vuotiaat ovat avanneet tilejä nihkeästi. Esimerkiksi joululahjarahoja ei voi sinne laittaa, Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Asp-järjestelmässä valtio tukee nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa. Tilille on säästettävä vähintään noin kahden vuoden ajan ja kymmenen prosenttia ensiasunnon hinnasta.

Pankki maksaa säästösummalle yhden prosentin koron ja 2–4 prosentin lisäkoron enintään viideltä vuodelta. Järjestelmään sisältyy maksuton valtiontakaus, minkä lisäksi valtio maksaa korkotukea, jos asp-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Korkotukea maksetaan ensimmäiset kymmenen vuotta lainan ensimmäisestä nostosta alkaen.

Tilastojen mukaan ensiasunnon ostaminen ei kuitenkaan ole lisääntynyt, vaan pysynyt viime vuodet lähes samana. Tilastokeskuksen mukaan ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut vuosikymmenen aikana vuodella noin 29 vuoteen.