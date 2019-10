EK:n Petri Vuorio Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasopimuksesta: "Ensimmäinen positiivinen askel, mutta erimielisyydet ovat yhä merkittäviä"

Anna Kilponen

Yhdysvaltain ja Kiinan yli vuoden jatkuneesta kauppasodasta saatiin pitkästä aikaa toiveikkaita uutisia. Maat solmivat perjantaina Yhdysvalloissa osittaisen sopimuksen, jonka mukaan Kiina ostaa yhdysvaltalaisia maataloustuotteita 40–50 miljardilla dollarilla ja Yhdysvallat lykkää viiden prosentin tuontitullien korotusta 250 miljardin dollarin arvoiselle tuonnille Kiinasta.

Tuontitullia oli määrä korottaa ensi viikon tiistaina 25 prosentista 30 prosenttiin. Korotus olisi koskenut muun muassa teollisuustuotteita ja elintarvikkeita.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kauppapolitiikan vastaava johtaja Petri Vuorio pitää sopimusta positiivisena liennytyksen merkkinä.

– Tämä on ensimmäinen positiivinen askel Kiinan ja Yhdysvaltain välisessä kauppasodassa, mutta se on vielä aika vaatimaton askel kohti lopullista ratkaisua. Jännitteet (maiden välillä) jatkuvat ja erimielisyydet ovat yhä merkittäviä. Lopulliseen kauppasopuun pääseminen on vielä kaukana.

Sopimuksen sisältö vaikuttaa Vuorion mielestä varsin rajalliselta eikä se suinkaan ole Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin haaveilema "suuri kauppasopimus"

Vuorio puhuisi pikemmin liennyttämisestä kuin sovusta. Sopimuksesta huolimatta voimaan jäisivät kaikki jo olemassa olevat korotetut tullit ja lisäksi tulisi vielä 15. joulukuuta voimaan astuva 110 miljardin kulutustavaratuontia koskeva tullin korotus.

Yhdysvalloilla oli painetta sopimukseen, sillä maataloustuottajien pankkiluottolimiitit ovat olleet katkolla alkuvuodesta. Vaarana oli vararikkokierre.

Markkinat ovat reagoineet positiivisesti sopimuksen syntymiseen, sillä esimerkiksi teknologiaosakkeet nousivat perjantaina Wall Streetillä.

Miten tilanne sitten heijastuu EU:n ja Suomen markkinoihin? Vuorion mukaan tällä hetkellä on ainakin kolme asiaa, jotka heijastuvat epäsuorasti eurooppalaisiin ja suomalaisiin yrityksiin.

Ensimmäisenä hän mainitsee lisääntyneen epävarmuuden: ulkomaiset yritysasiakkaat lykkäävät investointejaan.

– Se ei vielä merkittävästi näy suomalaisyritysten tilauskirjoissa, mutta uhkaa kohta näkyä.

Kiinassa on "kroonista ylituotantoa" monella sektorilla. Kiina etsii viennilleen uutta osoitetta, ja se voi näkyä tarjonnan lisääntymisenä EU:n markkinoilla.

Kolmantena asiana Vuorio mainitsee globaalit toimitusketjut, jotka muuttuvat aina markkinoiden sulkeutuessa jossakin päin maailmaa.

– Vaikka (Suomessa suunniteltu) tuote olisi valmistettu Yhdysvalloissa tai Kiinassa emmekä itse olisi riippuvaisia globaaleista toimitusketjuista, asiakkaamme ovat.

Jos Yhdysvaltain Euroopalle asettama autotulli astuu voimaan 13. marraskuuta, sillä olisi suoria talousvaikutuksia.

Jotta laajempaan kauppasopuun päästäisiin, se edellyttäisi Vuorion mukaan esimerkiksi sitä, että Kiinan ja Yhdysvaltain talouskasvu edelleen hidastuisi.

– Presidentinvaalit lähestyvät Yhdysvalloissa eikä Trump voi tehdä kovin heikkoa kokonaisdiiliä, sillä muuten demokraatit arvostelisivat häntä heikkoudesta.

Kiina ei Vuorion mukaan ole valmis tekemään suuria myönnytyksiä, sillä lähes kaikki, mitä Yhdysvallat haluaa, liittyy Kiinan valtionjohtoisen talousjärjestelmän perusrakenteisiin.