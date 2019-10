Skanssin ja Rauman Intersporteihin uudet kauppiaat

Skanssin ja Rauman Intersportien kauppiaat vaihtuvat. Rauman yrittäjät Jussi ja Sanna Pajuniemi ryhtyvät lokakuun lopussa vetämään Skanssin Intersportia. Pajuniemet aloittivat kauppiasuransa Raumalla vuonna 2015, ja Turussa he ovat työskennelleet aiemmin Länsikeskuksen Intersportissa.

Rauman Intersport-kauppiaina aloittavat Teemu ja Maaria Holma, joille liike on kauppiasuran ensimmäinen. Molemmilla on pitkä kokemus urheilukaupasta.

K-ryhmään kuuluva Intersport Finland Oy on yhtiön osakas ja omistaa Intersport-, Budget Sport- ja The Athlete's Foot -lisenssit Suomessa. Intersport-kauppoja on Suomessa 53.