Vuoden työympäristöteko -palkinto Salo IoT Campukselle

Salon IoT Campus on saanut vuoden työympäristöteko -palkinnon. Kilpailussa etsittiin innovatiivista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työympäristötekoa vuodelta 2018.

– Kilpailun voittaja keräsi tuomaristolta kiitosta erityisesti ekosysteemin rakentamisesta ja kehittämisestä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, kilpailun järjestäjiin kuuluvan Raklin johtaja Mikko Östring sanoo tiedotteessa.

Kilpailun järjestäjien mukaan kampuksen ansiosta osaaminen on säilytetty kaupungissa, vain työympäristöt ja tavat tehdä työtä ovat muuttuneet. Kampus on lisännyt työntekijöiden työhyvinvointia ja vaikuttanut alueen työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen.

– Nokian luoma osaaminen on avittanut menestykseen, mutta merkittävää on kuitenkin se, miten ekosysteemi on rakennettu ja johdettu, Östring kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Salo IoT Campus perustettiin vuonna 2017 Nokian ja Microsoftin aiemmin käyttämiin tiloihin. Suuryritysten lähdön jälkeen Saloon jäi tyhjilleen noin 90 000 neliötä toimitilaa. Salo IoT Campus on muokannut tiloja yhteisölliseksi monikäyttäjäympäristöksi.

Kampuksella työskentelee päivittäin teknisen alan toimijoita ja palveluyrityksiä. Tiloissa toimii tällä hetkellä yli 85 yritystä, noin 950 työntekijää sekä 850 opiskelijaa. Kampuksella sijaitsevat muun muassa Valmet Automotiven akkutehdas sekä Turun ammattikorkeakoulun kyberlaboratorio.

Kilpailun järjestivät kiinteistöalan yhteistyöjärjestö Rakli ja Suomen toimitilajohtamisen yhdistys Fifma.