Turkulainen Optimiasunnot vaihtoi omistajaa

Turkulainen kiinteistönvälittäjä Optimiasunnot on vaihtanut omistajaa. Optimiasunnot vuonna 1988 perustanut Timo Riski on myynyt yrityksen Mari ja Jukka Kankaalle. Kankaat ovat toimineet aiemmin myyntitöissä. Mari Kangas on suorittanut myös lkv-tutkinnon.

Optimiasuntojen työntekijät jatkavat uuden omistajan palveluksessa. Yritys työllistää kaikkiaan viisi ihmistä.

Optimiasuntojen liikevaihto oli viime vuonna noin 230 000 euroa ja tulos 13 000 euroa. Optimiasunnot on erikoistunut muun muassa omakotitalojen ja keskusta-asuntojen myyntiin. Sillä on myös asuntojen ja liiketilojen vuokravälityspalvelu.