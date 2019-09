Autotehdas lomauttaa lähes koko tuotannon väen

Valmet Automotive aloittaa marraskuussa lomautukset, jotka koskevat lähes koko autotehtaan tuotannon väkeä. Lomautukset porrastetaan tuotannon etenemisen mukaan niin, että ne kestävät muutamasta päivästä enintään 90 päivään. Yhtiön mukaan valtaosa väestä on 1–3 viikkoa lomautettuna.

Uudenkaupungin autotehdas aloitti autonvalmistuksen ja sen tukitoimintojen työntekijöihin ja toimihenkilöihin liittyvät yt-neuvottelut syyskuussa, jolloin tilapäiseksi vähennystarpeeksi arvioitiin 260 henkilötyövuotta. Yt-neuvotteluissa tarve täsmentyi 230 henkilötyövuoteen.

Lomautukset päättyvät Valmet Automotiven valmistusliiketoiminnan johtajan Pasi Rannuksen mukaan tammikuussa loppiaisen aikaan, jolloin tilauskannan arvioidaan palaavan suunnitellulle tasolle.

Yt-neuvotteluja perusteltiin syyskuussa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Yhtiön mukaan kyseessä on tilapäinen notkahdus, johon on useita eri syitä, esimerkiksi maailmantalouden epävarmuus. Pitkällä aikavälillä Rannus on luottavainen Uudenkaupungin tehtaan tulevaisuuteen.

Valmet Automotive yltää tänä vuonna Uudessakaupungissa uuteen tuotantoennätykseen, vaikka loppuvuoden tuotantomäärä jää suunnitellusta.

Uudenkaupungin autotehdas työllistää noin 4 000 ihmistä.