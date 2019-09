Turun talouspäivillä nimekäs puhujajoukko, joka sivuaa niin vastuullista sijoittamista kuin yritysrahoituksen muutoksia

Jenni Honkanen

Toista kertaa tänä viikonloppuna järjestettävät Turun talouspäivät keräävät nimekkään puhujajoukon Turun kauppakorkeakoululle.

Talouden ajankohtaisiin aiheisiin ja sijoittamiseen keskittyvässä tapahtumassa puhujina ovat muun muassa Jyri Häkämies, Elina Lepomäki, Sari Lounasmeri, Suvi Tuppurainen, Aki Pyysing, Jyri Suonpää, Minna Arve, Pekka Simula, Mikko Spolander, Sauli Vilen, Ville Valkonen, Mikko Karvinen, Mika Vaihekoski, Ilkka Maulavirta, Perttu Hokkanen, Erja Retzen ja Jouko Vilmunen.

Alustusten aiheita ovat muun muassa talouspolitiikan haasteet 2020-luvulla, Suomen talouden tila, yritysrahoituksen murros, yksityissijoittajan verotus, Turun seudun kiinteistömarkkinat, vastuullinen sijoittaminen, osakesäästämisen aloittaminen, sijoittamisen megatrendit ja tekoälyn vaikutukset yrityksiin.

Lauantain tapahtumassa jaetaan myös Varsinais-Suomen taloushuiput -palkinnot.

Tapahtuman puuhamiehiin kuuluva Ville Valkonen kertoo, että tänä vuonna paikalle odotetaan 1 000–1 200 osallistujaa. Alkuviikosta ilmoittautuneita oli kertynyt noin tuhat. Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetyt talouspäivät keräsivät voin 800 osanottajaa.

– Ilmaistapahtumissa paikalle saapuu usein myös niitä, jotka eivät ole ilmoittautuneet. Tulossa on selvästi Lounais-Suomen suurin avoin ja maksuton talous- ja sijoitustapahtuma, Valkonen sanoo.

Tapahtuman järjestäjä on tänä vuonna perustettu Value Business Events, jonka toimitusjohtajana Ville Valkonen toimii. Talous- ja sijoitustapahtumia järjestävä yritys on tänä vuonna järjestänyt muun muuassa Salon sijoituspäivän.

Talouspäivien ennakkotapahtuma järjestetään tänään perjantaina kello 17–21 Turun kauppakorkeakoululla, jossa keskustellaan muun muassa osakesäästämisen alkeista ja asuntosijoittamisen perusteista.

Turun talouspäivät lauantaina 28. syyskuuta kello 10–17 vierailukeskus Turun kauppakorkeakoululla. Tapahtuma on yleisölle avoin ja maksuton, mutta ilmoittautumista ennakkoon toivotaan.