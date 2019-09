Lidlin toimitusjohtaja Sipponen lähtee yhtiöstä

Saksalaisen kauppaketju Lidlin Suomen toimitusjohtajana aloittaa lokakuussa Nicholas Pennanen, joka korvaa tehtävässä aiemmin toimineen Lauri Sipposen.

Pennanen on toiminut konsernin palveluksessa eri maissa ja eri tehtävissä kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee Lidl Suomen johtoryhmässä operatiivisena johtajana.

Lauri Sipponen on ollut Lidlin palveluksessa siitä saakka, kun yhtiö tuli Suomeen vuonna 2001. Hän on työskennellyt Suomessa operatiivisen liiketoiminnan johdossa aluejohtajana ja myöhemmin hallintojohtajana. Toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2010 saakka.

Sipponen kuvailee lähtöään henkilökohtaiseksi päätökseksi.

– On oikea aika vaihtaa kapulaa yhtiön johdossa. Olemme rakentaneet hienon ja vahvan uuden toimijan Suomen päivittäistavaramarkkinoille, markkinaosuus on kasvanut kymmeneen prosenttiin ja olemme tähän mennessä investoineet Suomeen yli miljardi euroa, Sipponen sanoo tiedotteessa.