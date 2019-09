Rauman telakalla alkoi uuden aluksen rakentaminen Vaasa-Uumaja -välille

Rauman telakalla alkoi tänään maanantaina uuden matkustaja-autolautan rakentaminen.

Alus tulee Vaasa-Uumaja -välille Kvarken Link -yhtiön käyttöön.

Aluksen on tarkoitus olla valmis keväällä 2021. Autolautan kauppahinta on noin 120 miljoonaa euroa, ja tilauksen työllisyysvaikutus on arviolta noin 800 henkilötyövuotta.

Rauma Marine Constructions ja Kvarken Link AB allekirjoittivat rakentamissopimuksen Vaasa–Uumaja-välin liikenteeseen tulevan matkustaja-autolautasta tammikuussa.