Laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) on ostanut Meyer Turku Oy:ltä Tallinkille rakennetun Megastarin suunnitteluaineiston.

Rauman telakkaa operoiva RMC rakentaa Tallinkille Megastarin sisaraluksen. Uuden Tallink Shuttle -aluksen suunnittelussa pystytään näin hyödyntämään sisaralus Megastarin suunnitteluaineistoa. Alus luovutetaan Tallinkille vuoden 2022 alussa.

Meyer rakensi Megastarin Tallinkille Turun telakalla vuonna 2017.

RMC ja Tallink Grupp solmivat uuden Shuttle-laivan rakennussopimuksen tämän vuoden maaliskuussa. Megastar luovutettiin Tallinkille Meyer Turun telakalta vuoden 2017 alussa.

– Yhteistyöstä hyötyvät aina molempien osapuolten lisäksi koko ala ja myös laajemmin ajateltuna koko Suomi. Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Meyerin kanssa. Uuden yhteistyökuvion myötä pystymme toteuttamaan uuden Shuttle-aluksen kustannustehokkaasti jo hyväksi todettuja ratkaisuja hyödyntäen, toteaa Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa. Arkistokuva.

Rauma Marine Constructionsin ja Meyer Turun yhteistyö on alkanut vuoden 2018 kesällä. Kaiken kaikkiaan Rauman telakalla on rakennettu tai rakennetaan 12 hotellialueen lohkoa Costa Cruises- ja Carnival Cruise Lines -varustamoiden omistamiin risteilijöihin.

Tallink Shuttle -alus on Rauma Marine Constructionsilta tähän mennessä tilatuista aluksista suurin, ja laivan arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Alus on noin 212 metriä pitkä ja matkustajia alukseen mahtuu 2 800.