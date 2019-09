Esperi Carelle uusi toimitusjohtaja

Esperi Care saa uuden toimitusjohtaja Stefan Wentjärvestä.

Stefan Wentjärvi on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

– Hoiva-alalla on iso yhteiskunnallinen merkitys, joka linkittyy moniin keskeisiin kysymyksiin laadukkaasta hoivasta, osaavasta henkilöstöstä ja tyytyväisistä omaisista. Näistä asioista keskusteleminen ja näiden kysymysten ratkaiseminen motivoi minua. Tulin Esperille koska näin, että täällä on aito halu ratkaista ja kehittää näitä asioita, 10. syyskuuta aloittava Stefan Wentjärvi kertoo tiedotteessa.

Wentjärvellä on tiedotteen mukaan vahvaa kokemusta nimenomaan laadun ja henkilöstön kautta johtamisesta useista eri palvelualan yrityksistä. Hän on toiminut muun muassa terveyspalveluyritys Doctagonin toimitusjohtajana sekä lentoyhtiö Blue1:n toimitusjohtajana. Viimeksi Wentjärvi on toiminut Pihlajalinnan myyntijohtajana.

Tehtävää tammikuusta asti väliaikaisesti hoitaneesta Heini Pirttijärvestä tulee Esperin varatoimitusjohtaja ja yhteiskuntasuhdejohtaja, minkä lisäksi Pirttijärvi jatkaa työtään Esperin tytäryhtiön Saga Caren liiketoimintajohtajana.