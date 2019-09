Yrittäjän päivän viikolla maakunnassa toistakymmentä tapahtumaa

Yrittäjyyttä juhlistetaan Yrittäjän päivänä torstaina, ja sen kunniaksi monella varsinaissuomalaisella paikkakunnalla järjestetään tapahtumia pitkin viikkoa.

Monet Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tempauksia ja tapahtumia.

Esimerkiksi Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Somerolla ja Paimiossa järjestetään yhteinen ajankohtaistilaisuus yhdessä kunnan kanssa.

Yrittäjän päivän valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna 5.9. Tampereella, jossa teemana on ”Yrittäjyyskasvatus perusopetuksesta korkeakouluun”.

Esimerkiksi Raisiossa Raision Yrittäjät järjestää Raision kaupungin ja paikallisten oppilaitosten kanssa Raisio Business Race -tapahtuman opiskelijoille 3.9.

Yrittäjät jalkautuvat myös oppilaitoksiin, esimerkiksi Halikossa, missä yrittäjäyhdistys vierailee lukiossa.

Aluejärjestö Varsinais-Suomen Yrittäjät juhlistaa päivää torstaina 5.9. seminaarilla, jonka teemana on rohkeus. Jäsenille maksuttomassa tilaisuudessa kuullaan muun muassa Kovanen-yhtiöiden tarina.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Salossa pureudutaan 5.9. yrittäjän ansio- ja pääomatuloverotukseen. Vehmaalla ja Paimiossa viikkoa vietetään yrittäjän hyvinvointi -teemalla muun muassa yhteisen juoksulenkin merkeissä. Paraisilla ja Sauvossa verkostoidutaan munkkikahvien ja aamiaisen äärellä.

Turun Yrittäjät viettää Yrittäjän päivän viikkoa muun muassa 6.9., jolloin Ruissalon tapahtumatelakalla keskustellaan siitä, miten turkulaiset ravintolat säilyttävät kilpailukykynsä.

Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Yrittäjän päivä 5.9. on almanakassa merkitty merkkipäiväksi. Päivän taustalla toimii Yrittäjän päivän Säätio, jossa on mukana on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja, myös Suomen Yrittäjät.