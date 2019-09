Nordkalk aloittaa yt-neuvottelut – Suomessa vähenee enintään 90 työpaikkaa

Kalkkikiviyhtiö Nordkalk aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä Suomessa. Yhtiöllä on Suomessa yhdeksän toimipaikkaa, joissa on yhteensä 354 työntekijää. Vähennystarve Suomessa on yhtiön tiedotteen mukaan enintään 90 työpaikkaa.

Neuvottelut johtuvat siitä, että yhtiö muuttaa toimintamalliaan konserninlaajuisesta, funktiopohjaisesta mallista maantieteellisiin alueisiin perustuvaan malliin.

Yhtiö kertoo, että se on kärsinyt pitkään vaikeasta markkinatilanteesta, heikentyneestä myynnistä ja kustannusinflaatiosta. Vuoden alussa yhtiö aloitti muutosohjelman, jonka tavoitteena on parantaa kannattavuutta pitkälla aikavälillä. Muutosohjelmaa vauhditetaan nyt vaihtamalla toimintamallia.

– Kerromme tänään kipeästä mutta tarpeellisesta päätöksestä, jolla turvaamme Nordkalkin tulevaisuuden ja kasvun. Omistautunut henkilöstömme, joista monet ovat tehneet pitkän uran yhtiössä, kokee suuria muutoksia tulevina kuukausina. Yhtiö tekee parhaansa tukeakseen työntekijöitä tämän muutoksen aikana, sanoo toimitusjohtaja Paul Gustavsson tiedotteessa.

Uusi organisaatio on tarkoitus saattaa voimaan marraskuun alussa, mikäli yt-neuvottelut on saatu siihen mennessä päätökseen.

Nykyinen varatoimitusjohtaja Tarmo Tuominen luopuu tehtävistään ja jättää johtoryhmän. Hän jatkaa tittelillä senior advisor. Uudeksi varatoimitusjohtajaksi nimitetään talousjohtaja Marcel Gestranius.

Juttua korjattu 2.9.2019 kello 14.51: Talousjohtaja Marcel Gestranius nimitetään varatoimitusjohtajaksi, ei toimitusjohtajaksi.