Yksinyrittäjät pelkäävät henkilöstön palkkaamista

Varsinaissuomalaisista yksinyrittäjistä suuri osa, 16 prosenttia, toimii kaupan alalla. Selkeästi suurimmalla osalla vastaajista, 62 prosentilla, on toiminimi, kun 36 prosentilla on osakeyhtiö. Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten jäsenyrittäjistä 58,5 prosenttia ilmoittaa olevansa yksinyrittäjiä.

Asia käy selville Suomen Yrittäjien torstaina julkaistusta yksiyrittäjäkyselystä. Siihen vastasi Varsinais-Suomessa 125 henkilöä. Heistä päätoimisia yksinyrittäjiä oli 109. Varsinais-Suomen vastaajista selkeä enemmistö, 62 prosenttia oli naisia.

– Yksinyrittäjien joukkoon mahtuu paljon erilaisia yrityksiä. Osa haluaa kasvaa, osan toiminta esimerkiksi nojaa vahvasti yrittäjän osaamiseen eikä tarvetta tai halua hankkia lisäkäsiä ole. Vastauksista nousee esiin voimakas halu verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden yksinyrittäjien kanssa ja tähän haluamme panostaa, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen sanoo.

Varsinais-Suomen vastaajista koko maahan verrattuna harvempi on palkannut yritystoiminnan jossain vaiheessa työntekijän. Varsinais-Suomessa työntekijän on joskus palkannut 25 prosenttia, kun koko maassa luku on 34 prosenttia. Keskeisin syy siihen, miksi yrittäjä ei ole palkannut työntekijää, on se, ettei tämän ole mahdollista kattaa työntekijän palkkakustannuksia.

Vastaajista 50 prosenttia ei ole koskaan palkannut työntekijää, eikä edes suunnittele palkkaamista. Työllistämisen kalleus ja riski ovat 60 prosentin mielestä esteenä kasvulle.

Muutoin kasvuhakuisuus on Varsinais-Suomessa samalla tasolla kuin koko maassa: 21 prosenttia vastaajista tavoittelee kasvua. Kasvua tavoittelevat erityisesti nuoret, alle 35-vuotiaat yksinyrittäjät.

Kasvun keinot ovat myös samansuuntaisia koko maahan verrattuna. Suurin osa, 48 prosenttia hakee kasvua verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa, 39 prosenttia uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamisen kautta. Poikkeamaa valtakunnallisesti on vain siinä, että 26 prosenttia varsinaissuomalaisista yksinyrittäjistä näkee työn organisoinnin uudella tavalla olevan tärkeä kasvun keino. Koko maassa vastaava osuus on 17 prosenttia.