Liisa Enkvist

Paraisilla toimiva kivivillaeristeiden valmistaja Paroc on aloittanut yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat Parocin Paraisten eristetehtaan tuotantoa, jossa työskentelee reilut 100 henkeä. Vähennystarve on enintään 20 työpaikkaa.

Tuotantojohtaja Patrick Johansson kertoo, että tuotantoa vähennetään, koska mineraalivillan kysyntä on laskenut tänä vuonna.

– Viime vuosien aikana on rakennettu paljon ja kysyntä on ollut kovaa, nyt rakentaminen on palaamassa normaalitasolle, siksi meidän täytyy supistaa tuotantoa, Johansson kertoo.

Hänen mukaansa eristeiden kysyntä on ollut alhaisemmalla tasolla tänä vuonna juuri Paraisten tehtaan toimialueella.

Rakennusmateriaaleja valmistaja amerikkalainen Owens Corning osti Parocin vuonna 2017 ja kauppa hyväksyttiin alkuvuodesta 2018. Kauppahinta oli 900 miljoonaa euroa. Kysyntä eristeistä oli tuolloin kovaa.

Paroc työllistää tällä hetkellä noin 2 000 työntekijää. Suomessa sillä on tehdas Paraisilla. Paraisilla työskentelee yhteensä noin 200 henkeä, joista puolet tuotannossa. Paraisten tehdas tuottaa eristeitä pääasiassa Suomen markkinoille.

Paroc aloitti kivivillan valmistuksen Suomessa jo vuonna 1952 Partek-nimellä.