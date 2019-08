Rusko vahvana ensi vuoteen

Jukka Vehmanen

Kunnallisverojen korotus tuskin uhkaa ruskolaisia ensi vuonnakaan, sillä kunnan taloudellinen tilanne on säilynyt hyvänä.

Kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen kunnan taloudellisen kehyksen talousarvion laadinnan pohjaksi.

Kunta säilyttää nykyisillä verokannoilla ja palvelumaksuilla vahvan taseasemansa mikäli toimintakulut eivät ylitä 34,8 miljoonaa euroa. Tulojen summaksi Rusko arvioi 36,5 miljoonaa euroa.

Lainakanta on tänä vuonna kasvanut miljoonalla eurolla keväällä tehtyjen maakauppojen johdosta, mutta lainakanta asukasta kohti on silti säilynyt verraten alhaisella tasolla. Tällä hetkellä se on 1279 euroa. Keskimääräinen lainakanta asukasta kohti oli Suomen kunnissa viime vuoden lopulla oli 3039 euroa.

Ruskolla on aikaisempien vuosien ylijäämiä on taseessa 15 miljoonaa euroa eli 2396 asukasta kohti. Kunnissa ylijäämiä on keskimäärin 2061 asukasta kohti.

Ruskon asukasluku on kääntynyt nousuun ja saavutti pienen notkahduksen jälkeen alkuvuoden 2018 tason kesäkuussa 2019. Asukkaita Ruskolla oli kesäkuussa 6282.

Työttömyys on edelleen pysynyt alhaisena. Kesäkuussa se oli 4,1 prosenttia.

Verotulokertymäksi arvioidaan kuluvana vuonna Kuntaliiton viimeisen ennusteen mukaan 24,8 miljoonaa euroa. Luku on 1,2 miljoonaa euroa pienempi kuin viime syksyn ennusteen mukaan asetettu talousarvioluku. Heikompi kertymä johtuu suurelta osin verotulojen ”rytmihäiriöstä” eli uuteen tulorekisteriin liittyvistä ilmoitusongelmista. Viime vuoden verotilanne selkiintyy vasta marraskuussa.

Ensi vuonna arvioidaan verotulojen kasvavan siten, että kertymä olisi tuolloin on noin 27,1 miljoonaa euroa. Muun muassa valtionosuuksien indeksikokorotuksen palautus nostaa arvion valtionosuuskertymästä noin 5,6 miljoonaan euroon.