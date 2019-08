Kommentti: Saksan talouden jarrutus heijastuu Suomeen – Täyteen paniikkiin ei silti ole aihetta

Visa Noronen

Saksan tilastotoimisto kertoi eilen huonoja uutisia: Saksan talous supistui huhti- ja kesäkuun välisenä aikana.

Saksa elää viennistä ja sen talous alkaa jarruttaa, kun vienti muualle ei enää käy. Kun Kiina ja USA käyvät kauppasotaa, talouskasvu hidastuu kummassakin maassa eikä niissä ole varaa ostaa saksalaisia tavaroita kuten aiemmin. Brexitillä voi olla pian sama vaikutus. Oma lukunsa on Saksan suuri autoteollisuus, joka tiukentaa kukkaronsa nyörejä maksaakseen korvauksia pakokaasuhuijauksista.

Saksan jarrutus iskee myös Suomeen. Suomi vie Saksaan nyt enemmän kuin mihinkään muuhun maahan, vuosittain noin 10 miljardin euron arvosta. Suomi-tuotteita löytää helposti Saksasta. Esimerkiksi berliiniläisessä lähikaupassamme on usein suomalaisia hapankorppuja. Mutta jos rahaa ei ole, hapankorput jäävät ostamatta.

Merkittävää on kuitenkin Saksan ongelmien iskeminen erilaisiin arvoketjuihin. Suomen vienti Saksaan on usein vientiä mutkan kautta aivan muualle kuin saksalaiskaupan hyllyihin. Kun saksalaiset myyvät Kiinaan autoja, autoissa saattaa hyvinkin olla suomalaisosia. Kun Saksan vienti Kiinaan ei käy, jäävät myös osat suomalaistehtaissa valmistamatta.

Täyteen paniikkiin ei silti ole aihetta. Saksan talous pieneni nyt hyvin vähän, 0,1 prosenttia. Vaikka Saksan vienti ei kasva, Saksa vie edelleen paljon. Saksan tilanne tarkoittaa ennen kaikkea sitä, ettei Suomessa voida luottaa, että ruususenunet Suomen talouskasvusta, työttömyyden laskusta ja valtionvelan laskusta toteutuisivat viennin ansiosta.

Saksalla on mennyt taloudessa lujaa melkein vuosikymmenen ajan. Tunnelman käänteen huomaa siitä, että yhtäkkiä lehdissä on alettu keskustella ennenkuulumattomasta aiheesta, pitäisikö Saksan ottaa velkaa. Saksa on jo pitkään antanut ennemmin vaikka tiensä rapistua kuin lainannut rahaa. Velka on pienentynyt vuosia. Ranskalla on valtionvelkaa henkeä kohden puolet enemmän kuin Saksalla ja Italialla yli kaksi kertaa enemmän.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on nytkin torjunut velan ottamisen talouden vauhdittamiseksi: niin huonosti ei sentään mene, että ruvettaisiin lainaamaan rahaa muilta.

Saksan tiukkuus tarkoittaa suomalaisille tiettyyn pisteeseen asti hyviä uutisia. Jos tilanne menee Euroopassa todella hankalaksi, Saksalla on varaa elvyttää. Jos Saksa haluaa lainata muualta, ovella on sijoittajia jonoksi asti ja todennäköisesti Saksa voi tällöin edelleen vaatia sijoittajia maksamaan Saksalle, että maa suostuu lainaamaan niiltä rahaa. Se tulee pitämään Suomenkin Saksan vientiä yllä.