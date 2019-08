Virolainen Sunship suunnittelee laajennusta Turkuun

Virolainen kalustevalmistaja Sunship suunnittelee tuotannon laajentamista Suomessa ja esimerkiksi Turussa. Yritys osti heinäkuussa kilpailijansa Kateks-Sisustuksen ja siirtää tuotantoaan suurempiin tiloihin.

Sunship Oü toimii jo tällä hetkellä Suomessa ja Virossa, jossa sillä on erikoiskalusteita valmistava puusepäntehdas Tallinnassa. Kalusteita Sunship on toimittanut myymälöihin, ravintoloihin ja toimistoihin Helsingissä, jossa kohteita ovat olleet muun muassa Keskon pääkonttori, Ylen mediatalo ja Next Gamesin pääkonttori.

Yrityksellä on aiemmin ollut laivsprojekteja, joihin se pyrkii nyt mukaan Turussa. Tavoitteena on laajentaa myös Ruotsiin.