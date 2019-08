Sandvikin Rosengren ABB:n johtoon

Timo Anttila

Sandvikin nykyinen toimitusjohtaja Björn Rosengren siirtyy teollisuuskonserni ABB:n toimitusjohtajaksi. Rosengren toimi ennen Sandvikiä suomalaisen Wärtsilän toimitusjohtajana. Sandvikiä hän johtanut vuodesta 2015.

Rosengren aloittaa ABB:n toimitusjohtajana ensi vuoden maaliskuussa.

ABB:n väliaikaisena toimitusjohtajana on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtaja Peter Voser sen jälkeen Ulrich Spiesshofer erosi yllättäen. ABB on myymässä suurimman osan sähköverkkoliiketoiminnastaan japanilaiselle Hitachille. Sen jälkeen yritys keskittyy robotiikkaan ja automaatioon. Muutosta on ajanut aktivistisijoittaja Cevian Capital. Spiesshofer vastusti muutosta.