Huawei kehitti oman käyttöjärjestelmän

Yhdysvaltain ahdistelema kiinalainen teknologiajätti Huawei on kehittänyt älypuhelimiinsa oman käyttöjärjestelmän. Tähän saakka Googlen kehittämää Android-käyttöjärjestelmää käyttänyt kiinalaisyhtiö on pelännyt menettävänsä pääsyn Androidin järjestelmiin, jos Yhdysvallat ryhtyy toteuttamaan uhkauksiaan.

HarmonyOS-niminen käyttöjärjestelmä esiteltiin perjantaina Dongguanin kaupungissa järjestetyssä konferenssissa. Huawein mukaan järjestelmä eroaa täysin Googlen Androidista ja Applen puhelinkäyttöjärjestelmä iOS:ista. Ensimmäinen versio Huawein uudesta järjestelmästä otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna.

Yhdysvallat on vakoiluepäilyihin vedoten asettanut Huawein kieltolistalle, joka estää sitä ostamasta yhdysvaltalaista teknologiaa ilman erillistä hyväksyntää. Kielto voi tulla voimaan jo elokuun puolivälissä. Huawei on maailman toiseksi suurin matkapuhelinvalmistaja korealaisen Samsungin jälkeen. Verkkovalmistajana yhtiö on maailman suurin.