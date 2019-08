Jari Latvanen Stockmannin uudeksi toimitusjohtajaksi

Stockmannin hallitus on nimittänyt Jari Latvasen Stockmannin uudeksi toimitusjohtajaksi 19. elokuuta alkaen.

Latvanen on toiminut aiemmin HKScanin toimitusjohtajana, Stora Enson johtajana, toimitusjohtajana Findus Nordicilla ja useissa eri johtotehtävissä Nestléllä. Hänellä on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto.

– Siirryn innoissani Stockmannille tilanteessa, jossa uusi suunta on määritelty ja vähittäiskaupan alalla tapahtuu nopeita muutoksia. Stockmannilla on vahva brändi ja vankka sija laadukkaan ostoskokemuksen tarjoajana niin perinteisillä kuin digitaalisilla markkinoilla. Uusi strategia yhdistettynä osaavaan henkilöstöön tulee vahvistamaan asemaamme. Tavoitteenamme on asemoida Stockmann uudelleen tavalla, joka inspiroi ja puhuttelee kaikkia sidosryhmiä, Jari Latvanen kertoo tiedotteessa..

Lisäksi Stockmannin hallitus nimitti aiemmin Finnairin talousjohtajana toimineen Pekka Vähähyypän talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.8.2019 alkaen.

Vähähyyppä tekee paluun Stockmannille, sillä hän toimi Stockmannin talousjohtajana jo vuosina 2000–2015.