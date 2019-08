Tallinkille kaikkien aikojen matkustajaennätys

Varustamokonserni Tallink teki heinäkuussa historiansa suurimman yhden kuukauden matkustajaennätyksen. Yhtiön kaikilla reiteillä matkusti heinäkuussa yhteensä 1 238 871 matkustajaa, mikä on 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 heinäkuussa.

Matkustajatilastojen mukaan matkustajamäärät kasvoivat yhtiön kaikilla reiteillä. Tämän lisäksi uusi matkustajaennätys tehtiin Ruotsi-Viro-reitillä ja Ruotsi-Latvia-reitillä.

Suomi-Viro-reitillä matkusti 641 484 matkustajaa, mikä on 1,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 heinäkuussa.

– Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että heinäkuu, sesonkimme korkein piikki, olisi mahdollisimman onnistunut. Viime vuosina laivoja on mittavasti uudistettu, asiakaspalveluun on panostettu laajalti ja palveluja on kaikin tavoin parannettu, Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo.