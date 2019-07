Ryanair sakkaa – tulos putosi yli viidenneksellä, kun kilpailijatkin laskivat hintojaan, brexit toi epävarmuutta ja lentokiellossa olleet koneet kapasiteettipulan

SERGEY DOLZHENKO

Ryanair käyttää pääasiassa uudehkoja Boeing 737-800 -lentokoneita, joita sillä on käytössään 438 kappaletta. Yhtiö on mallin suurin käyttäjä kansainvälisesti. Yhtiö on lisäksi tilannut 135 uutta Boeing 737 MAX 8 -konetta.