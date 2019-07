Tappioputkessa rämpinyt HK-Scan paransi selvästi tulostaan

Pekka Hakanen

Syvässä tappioputkessa rämpinyt lihatalo HK-Scan onnistui vuoden toisella neljänneksellä punnertamaan tuloksensa lähes plussalle . Yhtiön liikevaihto oli kasvussa ja vertailukelpoista liiketappiota kertyi enää 2,5 miljoonaa euroa. Tappiosta huolimatta parannus oli huima, sillä vuosi aiemmin tappiota kertyi vielä karmeat 16,5 miljoonaa euroa.

Tulosparannuksen takana on ollut Rauman uuden broileritehtaan toiminnan koheneminen. Voita leivän päälle on tuonut myös sianlihan vienti Kiinaan. Merkittävä asia tulosparannuksen takana on ollut myös toiminnan tehostaminen.

Yhtiön toimitusjohtaja Tero Hemmilän mukaan yhtiön suunta on oikea, mutta yhtiöllä on vielä paljon työtä tuloskehityksen korjaamisessa.