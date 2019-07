Dna:n antenniverkon maksutelevisioasiakkaat siirtyvät Digitalle

Jenni Honkanen

Verkkoyhtiö Digita ostaa Dna:lta antenniverkon maksukanavaliiketoiminnan. Yhtiön maksutelevisioasiakkaat siirtyvät Digitalle ensi vuoden alussa. Kaupassa siirtyviin kanaviin kuuluu muun muassa useita Viasatin ja C-moren kanavia.

Nyt myytävä antenniverkon maksu-tv on ollut pieni osa Dna:n televisiopalveluita, ja jatkossa yhtiö keskittyy kaapeli- ja laajakaistaverkkoon, jossa sillä on noin 600 000 asiakasta. Mobiilipalvelu Dna TV:llä on 250 000 asiakasta.

– Näkemyksemme mukaan Digitalla on vahvana antenniverkon osaajana parhaat edellytykset tämän liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Olemme sopineet jatkavamme yhä näiden palveluiden myyntiä omassa verkostossamme, Dna:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen sanoo tiedotteessa.

Digitan vt. toimitusjohtajan Markus Ala-Hautalan mukaan Digitalla on hyvät edellytykset operoida maksu-tv-liiketoimintaa antenni-tv-verkossa.

– Tarkoituksenamme on laajentaa maksu-tv:n peittoaluetta nykyisestä ja näin tarjota yhä useammalle tv-katsojalle mahdollisuus tilata maksullisia sisältöjä. Myös uusien kaupallisten mallien lanseeraaminen sisällöntarjoajille on kehitteillä, hän sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kauppa vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän, jota odotetaan syksyllä 2019. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Radio- ja televisiolähetysverkkoja operoivan Digitan omistaa amerikkalainen Digital Colony, jonka takana ovat Digital Bridge Holdings LLC ja Colony North Star Inc.

Suomalaisen teleoperaattori Dna:n omistus on puolestaan siirtymässä norjalaiselle Telenorille, joka sai tiistaina Euroopan komissiolta luvan hankkia enemmistö yhtiön osakkeista.

Kauppa voi tietää tuloja myös Varsinais-Suomeen, jossa Finda kertoi keväällä myyneensä osuutensa eli 28,3 prosenttia Dna:sta Telenorille. Finda on muodostunut paikallisista entisistä puhelinyhtiöistä Lännen Puhelimesta ja Satakunnan Teletiedosta.