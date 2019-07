K-Supermarket Kivikukkaron kauppias vaihtuu Turussa

Veli-Pekka Hussi aloittaa uutena kauppiaana K-Supermarket Kivikukkarossa vuodenvaihteessa. Hussi siirtyy uuteen kauppaan K-Supermarkert Manhattanista, jota hän on luotsannut vuodesta 2006 lähtien.

Kivikukkaron nykyinen kauppiaspari Markus ja Saara Mertsola jäävät vaihdon yhteydessä eläkkeelle.

– Kivikukkaro on hyvin hoidettu kauppa ja uudistettu vuonna 2017. Kaupalla on loistava sijainti aivan Turun ydinkeskustassa, joten sinne on helppo tulla kävellen tai autolla suoraan kaupan parkkihalliin. Haluan tuoda Manhattanilta mukanani vahvan ruokaosaamisen ja tulemme kehittämään valikoimaa ja palveluita siihen suuntaan, Hussi kertoo tiedotteessa.

K-Supermarket Manhattanin vuokrasopimus loppuu vuoden lopussa. Siihen asti K-Supermarket Manhattanin toiminta jatkuu normaalisti.