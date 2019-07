Neste luopuu polttoaineen vähittäiskaupastaan Venäjällä

Neste luopuu polttoaineen vähittäismyynnistään Venäjällä arviolta tämän vuoden loppuun mennessä.

Yhtiö myy toiminnan venäläisyritys Tatneftille. Venäläisyritys on maan johtavia öljy- ja kaasuyrityksiä.

Kokonaisuudessaan kauppaan kuuluu 75 asemaan Pietarin alueella sekä terminaali. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.

Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja siksi kaupan arvioidaan toteutuvan lopullisesti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Luopuminen Venäjän vähittäiskaupasta ei vaikuta Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön toimintaan Suomessa ja Baltian maissa.

– Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Luopumalla Venäjän polttoaineen vähittäiskaupasta pystymme keskittymään ensisijaisiin strategisiin tavoitteisiimme, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker yhtiön tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tatneftin vähittäismyyntiverkostossa on jo yli 600 omaa asemaa.

– Nesteen vähittäisliikemyynnin osto Kaakkois-Venäjällä, joka on Tatneftin tärkeimpiä toiminta-alueita, on merkittävä askel kohti strategisia tavoitteitamme, joista yksi on markkinoida noin puolta omasta polttoainetuotannostamme kotimaassa, Tatneftin toimitusjohtaja Nail Maganov toteaa tiedotteessa.

Yritysoston yhteydessä Tatneftin ja Nesteen välillä tehdyn erillisen sopimuksen mukaisesti asemaverkosto toimii Nesteen brändillä enintään viiden vuoden ajan. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Nesteen tai Tatneftin taloudelliseen asemaan.