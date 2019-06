Rami Nieminen

EU ja neljä Etelä-Amerikan valtiota pääsivät perjantaina sopuun historiallisesta kauppasopimuksesta. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti sovusta perjantaina Twitterissä.

– Keskellä kansainvälisiä kauppajännitteitä me lähetämme vahvan signaalin, että puolustamme sopimuspohjaista kaupankäyntiä, Juncker iloitsi.

Uusi vapaakauppasopimus kattaa EU-maiden kaupan ns. Mercosur-maiden, eli Argentiinan, Brazilian, Paraguayn ja Uruguayn. Sopimusta on hierottu viimeiset 20 vuotta.

Vapaakauppasopimusta on luonnehdittu maailman suurimmaksi, sillä sen piirissä on kaikkiaan noin 780 miljoonaa ihmistä. Junckerin mukaan sopimuksen myötä eurooppalaiset yritykset säästyvät vuosittain yli neljän miljardin euron tullimaksuilta. EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan sopimus on neljä kertaa suurempi kuin edellinen vapaakauppasopimus, jonka EU solmi vastikään Japanin kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Komission tiedotteen mukaan vapaakauppasopimus poistaa ylimääräiset tullit muun muassa autoilta, auton osilta ja koneilta. Esimerkiksi autojen tuonnissa ja viennissä on tähän saakka peritty 35 prosentin tullimaksua.

Sopimus helpottaa myös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaa. Komission mukaan sopimus poistaa tullimaksuja muun muassa suklaalta, limsoilta ja viineiltä sekä maitotuotteilta.

Komissio vakuuttaa, että Latinalaisesta Amerikasta tuotavien elintarvikkeiden pitää täyttää EU:n elintarvikemääräykset. Suomessa etenkin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ollut huolissaan sopimuksen vaikutuksista. Liitto ei haluaisi vapauttaa elintarviketuontia. Se on huolissaan edullisen tuontilihan virtaamisesta kotimaan markkinoille.