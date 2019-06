Teknologiakiinteistöjen Joki laajenee Datacityyn

Pekka Hakanen

Turun Teknologiakiinteistöjen omistama vierailu- ja innovaatiokeskus Joki laajenee syyskuussa Datacityn toiseen kerrokseen, jonne tulee sadan hengen auditorio ja noin 30 hengelle soveltuva muunneltava kokous- ja tapahtumatila. Joen lisäosa on nimetty Lähteeksi.

– Jokeen on kaivattu vinolattiaista auditoriota, joten uusi tila tulee tarpeeseen. Laajennusosan erikoisuus on Dome, joka tulee olemaan vapaasti kaikkien käytettävissä, kertoo hankeen ideoijana ja rakennuttajana toiminut Teknologiakiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Anniina Savisalo.

Laajennusosan on suunnitellut arkkitehti Vesa Arosuo, joka vastasi myös Joen alkuperäisen osan suunnittelusta.

– Lähteeseen tulee suuri valokuva kuvataiteilija Tamara Piilolan työstä. Hän on Suomen arvostetuimpia nykytaiteilijoita ja olemme todella otettuja, että saamme käyttää hänen työtään Lähteessä. Piilola tekee biofilia-taidetta, jossa hän kuvaa satumaisella tavalla luontoa ja maisemia. Yhteistyön Piilolan kanssa mahdollisti Kurki Decoration, joka toteuttaa Lähteen valokuvatapetit.

Auditorion sekä kokous- ja tapahtumatilojen lisäksi Datacityn toiseen kerrokseen tulee Werstaan konseptilla toteutettavia toimistoja. Toimistot ovat kooltaan 33–298 neliömetriä ja niillä on muiden Werstaiden tapaan yhteinen työkahvila oleskelu- ja sosiaalitiloineen. Werstas ja Joki kohtaavat Lähteessä uudella tavalla, sillä työkahvila yhdistää ne toisiinsa. Kiinnostusta konseptiin on riittänyt, sillä kaikki yhdeksän toimistoa on jo vuokrattu.

Kaksi kolmasosaa saneerattavista tiloista tulee Werstaan käyttöön ja loput 700 neliötä Lähteelle.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n omistavat Turun kaupunki, Hemsö, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Seudun Osuuspankki, Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet ja Stiftelsen för Åbo Akademi.