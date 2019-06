Patria huoltaa Norjan poliisin helikopterit seuraavat kymmenen vuotta

Patria allekirjoitti kymmenen vuoden sopimuksen Leonardo Helicoptersin kanssa Norjan poliisin uusien AW169-helikoptereiden huollosta, korjauksista ja ylläpidosta. Työt toteutetaan Oslossa, Gardemoenin lentokentällä.

– Tämä sopimus on meille strategisesti merkittävä. Sen myötä saamme uuden konetyypin huollettavaksemme ja laajennamme jo entuudestaan toimintaamme Norjassa. Samalla syvennämme yhteistyötä Leonardon kanssa. Toiminta Norjan poliisin helikoptereiden parissa on hyvää jatkumoa viranomaisille tarjottavasta huoltopalvelusta, mehän olemme huoltaneet Ruotsin poliisin helikoptereita jo vuodesta 1964, kertoo tiedotteessa Jukka Holkeri, Patrian International Support Partnerships -liiketoiminnan johtaja.

Patrialla on jo kokemusta Norjasta. Patria ja Norjan puolustuslogistiikkalaitos allekirjoittivat sopimuksen 2017 Norjan puolustusvoimien NH90-helikoptereiden huollosta Bardufossissa. Sopimus oli alun perin kaksivuotinen ja se sisälsi optioita. NDLO on jatkanut sopimusta vuodella huhtikuusta 2019 eteenpäin. Patrialla on myös ollut sopimus Norjan Bell 412 -helikoptereiden huollosta vuodesta 2001 lähtien ja AIM Norway, joka on puoliksi Kongsbergin ja Patrian omistama yhtiö, huoltaa Norjan AW101-pelastushelikoptereita.