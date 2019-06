Yrittäjägallup: Työpaikoille mahdollisuus poiketa työehtosopimuksesta

Yrittäjien mielestä työpaikoilla pitäisi olla oikeus sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu, uusi yrittäjägallup kertoo. Vastaajista 84 prosenttia kannatti yrityskohtaista liikkumatilaa.

Työehtosopimuksia noudattavilta vastaajilta kysyttiin gallupissa, kuinka tyytyväisiä he ovat oman alansa työehtosopimukseen. 42 prosenttia vastaajista suhtautui työehtosopimukseen neutraalisti. Tyytyväisiä oli alle kolmannes vastaajista. Tyytymättömiä oli 17 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä viisi prosenttia vastaajista.

Yrittäjät haluavat kyselyn mukaan lisää paikallista sopimista. Työehtosopimuksia noudattavista vastaajista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna tarpeeksi mahdollisuuksia sopia paikallisesti. Puolet vastaajista sanoi, että työehtosopimus ei anna riittäviä mahdollisuuksia työaikajoustoihin.

– Työehtosopimus, jossa on vain vähän yrityskohtaista liikkumatilaa ei sovi nykymaailmaan, jossa yrityksillä on erilaiset kilpailutilanteet ja tarve palvella asiakkaita. Siksi pitää luoda järjestelmä, jossa on lakisääteinen toisin sopimisen oikeus. Se tarkoittaa, että yrityksissä voidaan tarvittaessa sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

Kyselyn vastaajista lähes 90 prosenttia kaipasi lisää yrityskohtaisuutta työehdoista sopimiseen.

Vastaajilta kysyttiin, mikä olisi paras tapa sopia yrityksen työehdosta. Lähes 90 prosenttia vastaajista kaipasi paikallisen sopimisen mahdollisuutta. 45 prosenttia vastaajista kannatti vaihtoehtoa paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden välillä ja 43 prosenttia vaihtoehtoa raamit keskitetysti, mutta yksityiskohdat paikallisesti. Keskitettyä sopimista työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken kannatti kuusi prosenttia vastaajista.

Pienten ja keskisuurten yritysten ääni ei vastaajien mielestä kuulu riittävästi työehtoneuvotteluissa. Vastaajista 88 prosenttia oli tätä mieltä. Vain kaksi prosenttia vastasi, että yrittäjiä kuullaan riittävästi. Kymmenellä prosentilla vastaajista ei ollut kantaa.

– Työehtosopimuksia tekevät työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajat. Sopimukset koskevat laajalti yleissitovuuden vuoksi myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Niiltä ei kuitenkaan yleensä kysytä, mitä nämä ajattelevat sopimuksista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo tiedotteessa.

Kantar TNS -tutkimusyhtiön kyselyyn vastasi 1 078 yrittäjää. Gallup tehtiin toukokuun ensimmäisellä ja toisella viikolla. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.