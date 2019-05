Schauman siirtyy Swedbankiin

Ruotsalainen Swedbank on nimittänyt Suomen toimintojensa uudeksi pääekonomistiksi Heidi Schaumanin. Hän siirtyy Swedbankiin Aktia Pankin pääekonomistin tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Nordean vanhempana analyytikkona ja Suomen keskuspankin vanhempana ekonomistina.

Suomen pääekonomistin tehtävä on uusi ja osa Swedbankin Pohjoismaiden ja Baltian maiden makrotiimiä. Pankin tavoite on vahvistaa Suomen liiketoimintaa ja syventää Pohjoismaista analyysia sekä yleistä makrotaloudellista analyysia, jonka keskiössä on Euroopan keskuspankki EKP.

Helsingin ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Hankenissa vuonna 2006 tohtoriksi väitellyt Schauman aloittaa Swedbankissa syyskuussa. Hän toimii pankin ruotsalaisen pääekonomistin Anna Bremanin ja Suomen Swedbankin maajohtajan Robert Sonckin alaisuudessa sekä liittyy Suomen Swedbankin johtoryhmään.