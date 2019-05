Aikakausi päättyy saksalaisessa autojätissä, kun Mercedes-Benziä valmistava Daimler saa ruotsalaisen ykkösjohtajan

Seppo Ylönen

Saksan autoteollisuudessa päättyy tänään keskiviikkona yksi aikakausi, kun Dieter Zetsche siirtyy sivuun Mercedes-Benziä valmistavan Daimler-yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta. Tilalle tulee ruotsalainen Ola Källenius.

Zetsche ehti johtaa Stuttgartissa pääkonttoria pitävää Daimleria 13 vuotta. Sinä aikana hänestä tuli oma tavaramerkki.

Paksut mursuviikset, lähes yhtä paksu svaabin murre ja epämuodollinen esiintyminen tekivät Zetschestä tunnetun hahmon saksalaisten keskuudessa. Hän lukitsi kravatit kaappiin, puki päälleen farkut ja sitoi tennarit jalkaan. Joillekin tämä oli virkistävää uutta, toisille kiusallista.

Päivitettyään oman vaatepartensa Zetsche uudisti myös Mersujen ulkoasun, joka alkoi vaikuttaa aikaisempaa nuorekkaammalta.

Toisaalta Zetscheä pidetään Der Spiegelin mukaan vanhan ajan viimeisenä autopomona, jolla oli "bensaa suonissa" ja joka tunsi valmistamansa autot viimeistä mutteria myöten.

Zetschen aikakausi oli suurelta osin menestys. Hänen johdollaan Daimler selätti suvereenisti vuosien 2008–2009 finanssikriisin ja keräsi sen jälkeen ennätysvoittoja.

Huipun Daimler saavutti maaliskuussa 2015, jolloin firman pörssiarvo oli 102 miljardia euroa, kuusi kertaa enemmän kuin kuusi vuotta aikaisemmin.

Pari viimeistä vuotta ovat kuitenkin olleet Zetschelle ja Daimlerille vaikeita.

Volkswagen-konsernin vanavedessä myös Mersut ovat joutuneet dieselskandaaliin, josta uhkaa tulla Daimlerille miljardilaskuja.

Vielä vuonna 2016 Zetsche väitti, ettei Mercedes ole Volkswagenin tavoin huijannut dieselautojen pakokaasuissa. Stuttgartin syyttäjänvirasto on toista mieltä. Oikeusjuttu on vielä kesken.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Sähköautojen kehittelyssä amerikkalainen Tesla ja kiinalainen Geely ovat saaneet etumatkaa.

Geelyn pääomistaja, kiinalainen yrittäjä Li Shufu osti vuosi sitten noin kymmenen prosenttia Daimlerin osakekannasta, millä hänestä tuli yhtiön suurin yksittäinen omistaja.

Nyt Daimler ja Geely kehittelevät yhdessä Smart-pikkuautoa.

Daimler valitsi Zetschen seuraajaksi hyvin erilaisen henkilön.

Ola Källenius on kesäkuussa 50 vuotta täyttävä ruotsalainen. Hän on opiskellut taloustieteitä mutta tehnyt koko työuransa Daimlerissa. Hänellä on saksalainen vaimo.

Källeniuksen halutaan antavan firmalle uudenlaisen imagon, ennen muuta vihreämmän.

Källenius on jo luvannut, että Daimler-konsernin autot ovat vuonna 2039 täysin ympäristöystävällisiä. Tämä tarkoittaisi bensiini- ja diesel-autoista luopumista.

On hämärän peitossa, miten tämä toteutetaan käytännössä. Hybridiautojen tuotantoa ei ainakaan olla hetkeen ajamassa alas. Niissä on sähkömoottorin ohella myös polttomoottori.

Vallankumoukselliset tekniset muutokset eivät ole olleet Daimler-yhtiön suurin vahvuus.

Tämän takia yhtiö on aloittanut jotakin, mikä olisi takavuosina pidetty mahdottomuutena: yhteistyön baijerilaisen arkkivihollisensa BMW:n kanssa. Ola Källenius on Daimlerin kehitysjohtajana tavannut jo useaan otteeseen BMW:n insinöörejä.