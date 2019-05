Ikea aloittaa yt-neuvottelut – enintään 54 irtisanotaan

Ruotsalainen huonekalujätti Ikea on aloittanut liiketoimintansa uudistuksen. Organisaatiouudistus johtaa enimmillään 54 työntekijän irtisanomiseen.

Ikea aloitti uudistustoimenpiteet marraskuussa vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Marraskuussa uudistettujen toimintojen osalta käydyt yt-neuvottelut päättyivät työpaikkojen määrän kasvuun.

Nyt osana muutosta Ikea käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osassa Espoon palvelutoimiston kaupallisia toimintoja, taloushallintoa, vastuullisuustoimintoa ja viestintää. Yt-neuvottelut eivät koske tavaratalojen myyjiä.

– Organisaatiouudistus on osa tavoitettamme rakentaa uusi Ikea, jossa asiakkaidemme on entistä helpompi asioida. Tutkimme kaikkia liiketoimintamme osa-alueita ja uudistamme toimintatapojamme. Tavoitteenamme on löytää uudenlaiset roolit työntekijöillemme, joiden toimenkuvat muuttuvat tai poistuvat, sanoo Ikea Suomen maajohtaja Timo Hulmi yhtiön tiedotteessa.

Suunnitteilla olevassa uudistuneessa organisaatiossa tulee olemaan monia uusia toimenkuvia. Suunnitelman mukaan joitakin toimenkuvia tullaan uudistuksen myötä lopettamaan, jotkut muuttuvat oleellisesti ja jotkut pysyvät samoina.

Osana uudistusta Ikea.fi-verkkosivut on päivitetty uuteen uskoon ja huonekalujätissä asiointia on helpotettu tuomalla tavarataloihin noutoautomaatteja.

– Tutkimme jatkuvasti, miten voimme tuoda IKEA-tuotteet ja -palvelut vieläkin helpommin ja edullisemmin asiakkaidemme saataville kaikkialla Suomessa. Panostamme kiertotalouteen tuomalla lisää uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja tuotteisiimme. Tarjoamme asiakkaillemme myös enemmän mahdollisuuksia kierrättää, korjata ja uudelleen käyttää IKEA-tuotteita, Hulmi kuvailee.