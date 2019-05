Finnlinesin Voionmaa BIMCO:n hallitukseen

Varustamo Finnlinesin lakiasiainjohtaja Tapani Voionmaa on valittu BIMCO:n hallituksen jäseneksi. Valinta tapahtui järjestön vuosikokouksessa Ateenassa viime viikolla. BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) on maailman suurin kansainvälinen merenkulkualan järjestö, johon kuuluu noin 1 900 jäsentä yli 120 maassa. Järjestö edustaa 58 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta. Kansainväliseen jäsenkuntaan kuuluu laivanvarustajia, operaattoreita, miehitysyrityksiä, meklareita ja agentteja. BIMCO on voittoa tavoittelematon järjestö.

Finnlines kuuluu Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtaviin roro- ja matkustajaliikennevarustamoihin. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia.

Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa.