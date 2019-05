Kiinteistövälitys Bo LKV lanseeraa uudenlaisen asuntotinderin

Turussa vuonna 2015 perustettu kiinteistövälitys Bo LKV avasi uuden asunnonostajille suunnatun Bo Match -palvelun, jossa välitysliike yhdistää asunnon etsijän ja unelmien asunnon. Kun asuntounelmat ja asunnot kohtaavat, syntyy deittisovellus Tinderistäkin tuttu match eli osuma. Välityspalkkion maksaa poikkeuksellisesti asunnon ostaja.

– Tarjoamme asuntojen myyjille ilmaisen kanavan jättää perustiedot omasta asunnosta, jonka myynti on suunnitteilla. Heti kun Bo Match ostaja on lisätty järjestelmäämme ja myyjän jättämät tiedot asunnosta yhdistyvät, lähtee myyjälle välittömästi tieto, että Bo Match on mahdollisesti syntynyt ja välittäjä alkaa järjestellä Bo Match -treffejä unelmien asunnon ja sen etsijän välille, kertoo Bo LKV:n perustajaosakas ja palvelun kehityksestä vastannut Sirena Kiviranta.

Bo Match -ostotoimeksiantojen välityspalkkio on normaalia välityspalkkiota edullisempi, koska palvelun kautta ostettavia kohteita ei myyntistailata, kuvata ja markkinoida julkisesti.

Bo LKV:n liikevaihto vuonna 2018 oli 15,2 miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa työskentelee noin 180 työntekijää Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa.