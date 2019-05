Juupa juu

No tottahan toki.Niistä valteista.Ensinnäkin saaristo on pelkkä

haitta Turulle.Harva risteilijä tulee Turkuun koska luotsaaminen

maksaa mansikoita eikä kovin iso risteilijä edes pääse tänne.

Mutta punaiseen ja melkein valkoiseen laivaan kannattaa panostaa.

Hesasta jatkolentoja lisää turkuun.Aasialaiset matkustajat jää Hesaan

tai jatkaa matkaa Pohjois-Suomeen.Asian hyväksi Turku on tehnyt mitä?



