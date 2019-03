Loimaalle avataan Motonet-tavaratalo

Autoiluun, veneilyyn ja vapaa-ajantuotteisiin keskittynyt Motonet-ketju avaa myymälän tulevana kesänä Loimaalle. Myymälä on ensimmäinen pienemmille talousalueille suunnattu tavaratalo. Myymälän valkoima on hieman rajatumpi. Tavarataloon on suunnitteilla yritysmyynti ja myöhemmin pieniä autojen tarkastuksia ja tarvikevaihtoja tarjoava Motomaatti-palvelupiste.

– Loimaan Motonet on kiinnostava uusi kokeilu ja tärkeä avaus. Sen avulla selvitämme uuden konseptin vetovoimaa pienemmällä paikkakunnalla ja saatujen kokemusten perusteella päätämme jatkosta, kertoo Motonet Oy:n toimitusjohtaja Antti Tiitola tiedotteessa.

Uusi Motonet avataan osoitteeseen Hossinkatu 1-3. Myymälän pinta-ala on noin 2200 neliömetriä ja se työllistää 15–20 ihmistä. Henkilökunnan rekrytoinnit ovat alkaneet.

Motonet Oy on suomalainen perheyritys, jolla on yhteensä 34 tavarataloa. 33 myymälöistä sijaitsee Suomessa ja yksi Virossa Tallinnassa. Motonetin liikevaihto tilikaudella 2018 oli noin 323 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 1500 henkilöä. Motonet kuuluu Broman Group -konserniin.