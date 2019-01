Domus yhtiöiden konkurssipesä aloitti omaisuuden myynnin

Domus Yhtiöt Oy asetettiin konkurssiin 19.12.2018. Tiedotteen mukaan konkurssipesä on käynnistänyt omaisuuden myyntitoimet. Konkurssipesän tavoitteena on myydä Loimaan ja Korian tehtaat toiminnallisina kokonaisuuksina. Konkurssipesä on saanut pesänhoidon yhteydessä paljon yhteydenottoja mahdollisilta ostajaehdokkailta. Myyntiprosessin kestosta ei ole pesänhoidon tässä vaiheessa annettavissa luotettavaa arviota, mutta konkurssipesän tavoitteena on edetä asiassa nopeasti.