Suomi pystyy lyhentämään velkaansa ensi kertaa kymmeneen vuoteen

Valtion velka lyhenee ensimmäistä kertaa 10 vuoteen. Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoo, että valtion tulot ylittävät tänä vuonna menot. Tämän vuoksi valtio lyhentää velkaansa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Loppuvuodelle kaavailtu 2,2 miljardin lainaerä jää nostamatta. Valtiokonttori on vahvistanut asian ministeriölle viikonloppuna.

Suomi pystyy lyhentämään velkaansa 1. kertaa 10 vuoteen! Väliaikainen käänne on psykologisesti merkittävä asia. Iloitaan siitä, mutta tahti Suomen uudistamiseksi ei saa hidastua. Tarvitaan reilumpi verotus kannustavampi sosiaaliturva parempi työelämä.

Yksityiskohtaista selitystä 2,2 miljardin euron yllätykselle ei Orpon mukaan vielä ole.

Orpo kertoo reilun neljänneksen summasta selittyvän sillä, että valtion rahastoihin on virrannut odotettua enemmän rahaa. Lisäksi Suomi on tänä vuonna myynyt omaisuuttaan tavallista enemmän.

Maailmanlaajuisen pankki- ja rahoituskriisin puhkeamisen jälkeen valtio on ottanut joka vuosi miljardeja euroja lisävelkaa. Sen vuoksi valtionvelan määrä on miltei tuplaantunut. Suomen velkataakka on tällä hetkellä noin 105 miljardia euroa. Muuttuneen tilanteen vuoksi velkaa lyhennetään tänä vuonna 0,9 miljardia euroa.