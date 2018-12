Finnfoam osti yrityksen Virosta

Jukka Vehmanen

Salolainen Finnfoam on ostanut Viron Tallinnassa toimivan EPS-valmistajan Estplast Tootminen koko osakekannan. Noin 25 henkeä työllistävän Estplastin markkinaosuus Virossa on noin 40 prosenttia ja sen liikevaihto on noin seitsemän miljoonaa euroa. Yritysosto tukee Finnfoamin homehtumattomiin muovieristeisiin nojaavaa strategiaa.

Yritysoston avulla Finnfoam lyö monta kärpästä yhdellä iskulla. Tuotantokapasiteetti Baltiassa kasvaa ja samalla logistiikka helpottuu: Estplastilla on omaa kuljetuskapasiteettia, jolla hoidetaan jatkossa suuri osa toimituksista Virossa.

– Estplastin hyvän sijainnin ansiosta saamme sikäläisille markkinoille pitkään kaipaamamme välivaraston myös muille tuotteille. Pystymme näin konkreettisesti tarjoamaan asiakkaillemme Baltiassa parempaa palvelua laajemman tuotevalikoiman muodossa, sanoo Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Yrityskaupalla on positiivinen vaikutus Finnfoamin muiden tehtaiden toimintaan sekä työllistävyyteen. Mitä suuremmaksi volyymit kasvavat, sitä kannattavammaksi tulee kehittää uusia innovaatioita.

Estplastin hankinta on Finnfoamilta myös vahva viesti muovieristeiden puolesta. Yritys uskoo, että nimenomaan homehtumattomien ja kestävien muovieristeiden kysyntä kasvaa markkinoita nopeammin, koska niillä saadaan kosteusteknisesti turvallisimpia rakenneratkaisuja.