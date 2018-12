Kotimaisten joulukinkkujen saatavuus vaarassa

Remontin paikka?

Miten on mahdollista, että sianliha joka maksaa kuluttajalle Suomessa (alv. 14 %) kaksinkertaisesti sen mitä se maksaa Virossa (alv. 20 %), tuottaa Suomessa, Euroopan eniten tuetulle maataloudelle tappiota?



Mihin Kankkulan kaivoihin raha häviää matkalla kaupan kassalta farmarille ja mikä maksaa matkalla possun hedelmöityksestä lihasiaksi? Ketjussa on todella paljon vikaa kun kaikki ketjujen päiden välissä tekee tappiota vaikka tuotteissa on varsin kova hinta, runsas yhteiskunnan tuki ja alennettu vero.



Onneksi muualla osataan ja tuotetaan voittoa matalammilla myyntihinnoilla ja ilman kansallisia maataloustukia, joten pitänee sitten hoitaa ape joulupöytään sieltä. Ape maksaa vähemmän ja kaikki ketjussa tienaavat sillä elantonsa. Suomessa olisi suuren remontin paikka.

