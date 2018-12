Saudi-Arabian ahdistama Qatar eroaa öljyntuottajien Opec-järjestöstä

Seppo Ylönen, Reuters

Saudi-Arabian ahtaalle panema Qatar jättää öljyntuottajajärjestö Opecin tammikuun alusta lukien. Qatar on ollut Opecin jäsen vuodesta 1961.

Qatar perusteli päätöstään sillä, että se aikoo keskittyä maakaasun hyödyntämiseen. Qatar on maailman suurin nesteytetyn maakaasun (LNG:n) viejä.

Öljy ei ole sille yhtä tärkeä. Viime aikoina Qatarin öljyntuotantomäärä on ollut vain 600 000 barrelia päivässä, kun Saudi-Arabian tuotanto on ollut 10,7 miljoonaa barrelia. Öljyntuotannon mittana käytetty barreli on 159 litraa.

Opecista irrottautumiseen on luultavasti myös poliittisia syitä. Saudi-Arabia on 15 Opec-maasta tärkein, ja Qatar on joutunut Saudi-Arabian saartotoimien kohteeksi.

Saudi-Arabia vaatii Qataria lopettamaan tuen islamistijärjestöille, eritoten Muslimiveljeskunnalle. Saudi-Arabian johtoa hiertää myös Lähi-idän katsotuimman uutiskanavan Al Jazeeran toiminta.

Vuonna 2017 Saudi-Arabia ja useat muut arabimaat katkaisevat diplomaatti- ja kauppasuhteet Qatarin kanssa. Suurin osa ruuasta, lääkkeitä ja muista tavaroista tuli Qatariin aikaisemmin Saudi-Arabiasta. Nyt ne on korvattu tuonnilla Turkista, Iranista ja Omanista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Saudi-Arabia on uhannut myös kaivaa Qatarin rajalle kanavan, jolloin Qatarista tulisi saarivaltio.

Opecin jäsenvaltiot tuottavat 44 prosenttia maailman raakaöljystä. Vaikka järjestön merkitys on vähentynyt, on sen päätöksillä yhä vaikutuksensa öljyn maailmanmarkkinahintaan.

Torstaina Opec kokoontuu Wieniin päättämään tuotannon leikkaamisesta. Hintaa halutaan ylöspäin, sillä loppusyksyn aikana raakaöljyn hinta on pudonnut kolmanneksen. Järjestöön kuulumaton Venäjä on usein seurannut Opecin päätöksiä.

Öljyn hintaan on muutoinkin korotuspaineita. Yhdysvaltain ja Kiinan presidenttien viikonvaihteessa sopima välirauha kauppakiistoihin nosti heti öljyn hintaa useita prosentteja.

Öljy ei kuulunut Yhdysvaltojen ja Kiinan tullikiistan kohdetuotteisiin, mutta kauppasotapelkojen hellittäminen kirittää maailmankauppaa ja siinä sivussa öljyn hintaa.

Pieni nousupiikki tulee siitäkin, että Kanadan Albertan provinssi ilmoitti leikkaavansa öljyntuotantoa 8,7 prosenttia.