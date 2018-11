Schenker Oy:n toimitusjohtajaksi turkulainen Petteri Nurmi

DB Schenkerin toimitusjohtaja vaihtuu Suomessa, kun Schenker Oy:n toimitusjohtaja Göran Åberg siirtyy eläkkeelle ensi viikon perjantaina. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Petteri Nurmi 1.12.2018.

Petteri Nurmi on yhtiön tiedotteen mukaan toiminut useissa tehtävissä DB Schenkerin Suomen organisaatiossa. Tällä hetkellä hän on maakuljetuksista vastaava johtaja. Tässä tehtävässä hän on ollut vuodesta 2015. Tätä ennen hän on ollut muun muassa Suomen Kiitoautot Oy:n toimitusjohtaja ja DB Schenkerin Turun tuotantoalueen johtaja.